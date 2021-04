Il palleggio è ben poco “brasiliano”, ma il signor Neymar non se la cava affatto male, considerando che il figlio lo mette alla prova con una pallina da tennis. Spazi ristretti, quelli di una cameretta, praticamente, e smartphone puntato addosso a riprendere tutto, per un video che l’attaccante del Psg ha immediatamente postato su Instagram.



Procuratore, consulente e guida del figlio, Neymar Santos Senior veste i panni del giocatore e, in pantaloncini e ciabatte, si cimenta in una prova di palleggio: il piede forte è il destro, e se il primo tentativo termina con uno schianto contro l’armadio, al secondo la tecnica è decisamente migliorata e al terzo è quasi perfetta e la scommessa – così pare di capire dalla sua soddisfazione superata quota 10 palleggi – è vinta. In tutto ciò, Neymar riprende e ride di gusto...