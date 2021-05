Giocare gli Europei da protagonista, aiutare la Francia a fare un'altra 'doppietta' dopo il Mondiale del 2018 - come già avvenuto tra il 1998 e il 2000 - e vincere il Pallone d'Oro . Idee chiare per Kylian Mbappé , la stella annunciata dei Bleus in vista del torneo che avrà inizio il prossimo 11 giugno e che vedrà i francesi impegnati nel girone F con Germania, Portogallo e Ungheria. Intervenuto a TF1 in occasione dell'annuncio dei convocati di Deschamps , che ha richiamato anche Karim Benzema a quasi sei anni dall'ultima volta, il campione del Paris Saint-Germain ha chiarito i suoi obiettivi: "La Francia è tra le grandi del calcio mondiale - ha detto l'attaccante classe '98 - e, per una nazione come la nostra, l'obiettivo è certamente vincere l'Europeo . Vogliamo giocare da squadra come sappiamo fare e vogliamo rendere orgogliosi i francesi". E sulla possibilità di poter vincere consecutivamente i Mondiali e gli Europei Mbappé si è espresso così: " Chi non vorrebbe fare la 'doppietta'? Sarebbe un risultato straordinario . Sono convinto che l'esperienza del 2018 ci aiuterà a migliorare ancora".

"Sogno le Olimpiadi e voglio Champions e Pallone d'Oro"

Dopo gli Europei, un altro obiettivo di Mbappé è giocare le Olimpiadi di Tokyo con la Francia: "Tutti sanno che per me è un sogno - ha proseguito il numero 10 della Nazionale francese - e farò di tutto per realizzarlo". Così come sarebbe un sogno conquistare altri trofei per poi affermarsi come il migliore in assoluto: "Il calcio è un gioco di squadra e chiaramente vincere trofei come la Coppa del mondo o la Champions è un obiettivo. Ovviamente lo è anche il Pallone d'Oro: è così per ogni giocatore che aspiri a diventare il migliore, come voglio fare io. Sì, è uno dei miei obiettivi, ma sarei troppo presuntuoso a parlarne".