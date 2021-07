Il primo trofeo del Psg domenica LIVE su Sky

In attesa dell'inizio della Ligue 1, torneo al via dal 6 agosto da seguire su Sky Sport, la stagione del calcio francese parte domenica. In palio a Tel Aviv la Supercoppa di Francia tra il Lille (campione in carica) e il Psg, detentore della coppa nazionale. Diretta alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e in streaming su Now Condividi:

Il grande calcio internazionale è sempre su Sky, anche con la Supercoppa di Francia, che apre ufficialmente la stagione 2021-2022 del calcio francese. Sarà il preludio alla partenza della Ligue 1, il massimo campionato francese, al via venerdì 6 agosto, di cui Sky si è assicurata di diritti per le prossime tre stagioni (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024). A giocarsi il primo titolo della stagione, denominato Trophée des Champions, saranno i campioni di Francia in carica del Lille e i detentori della Coppa di Francia del Paris Saint Germain. Appuntamento alle ore 20 di domenica 1° agosto, dal "Bloomfield Stadium” di Tel Aviv, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e in streaming su NOW, con la telecronaca di Massimo Marianella.

Il Psg di Pochettino aspetta i big approfondimento Hakimi-gol e il PSG va: Orleans ko in amichevole Già al lavoro in preparazione della nuova stagione, i parigini di Pochettino possono contare sull’ex interista Hakimi già protagonista in amichevole. Si sono rivisti in gruppo gli ultimi subentrati Mbappé e Kimpembe oltre Wijnaldum e Danilo Pereira ma, come ha spiegato Pochettino in conferenza stampa, restano tutti e quattro da valutare in vista della Supercoppa. Sicuro assente Sergio Ramos, out dopo l’infortunio al polpaccio in allenamento, mentre sono ancora in vacanza i giocatori che hanno disputato le fasi finali di Euro 2020 e della Copa America. È il caso degli italiani Donnarumma e Verratti, loro come Sarabia e i sudamericani Neymar, Marquinhos, Di Maria e Paredes. Come riporta Foomercato, sono tutti attesi al centro sportivo martedì o mercoledì.