Anche in Germania si va verso la riapertura degli stadi. Alla ripresa della Bundesliga, il prossimo 27 agosto, ci sarà infatti la possibilità di ospitare fino a 25mila spettatori. Una decisione presa in un incontro tra i vari lander, che hanno concordato che ogni struttura potrà essere riempita fino al 50% della capienza, senza sforare il tetto massimo che è appunto di 25 mila ingressi. Solo in Baviera si è optato per una norma più restrittiva: 35% della capienza totale, ma fino a 20 mila spettatori. Sarà questa, quindi, la regola che per i primi tempi dovrà adottare il Bayern Monaco. Questa normativa sarà in vigore dall'inizio del campionato e fino all'11 settembre, per poi essere prolungata, annullata o modificata a seconda dell'andamento della curva dei contagi e della situazione epidemiologica nel paese.