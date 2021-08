A meno una settimana dall’inizio della Ligue 1 (che sarà visibile su Sky Sport per il prossimo triennio), a Tel Aviv si gioca per alzare la prima coppa della nuova stagione. Il Lille , campione di Francia, affronta il PSG vincitore della coppa nazionale (e 2° in campionato proprio dietro al Lille): in palio c'è la Supercoppa di Francia . La partita inizia subito forte con il Lille che si rende pericoloso due volte con Burak Yilmaz. Poi, il ritmo si abbassa durante tutto l’arco del primo tempo fino alla fiammata sul finale che cambia l’incontro: Xeka , il centrocampista portoghese del Lille, segna il gol del decisivo 1-0 con uno straordinario tiro da fuori area su cui non può nulla Keylor Navas. Nonostante l'assedio del PSG nel secondo tempo, il Lille è riuscito poi a difendersi e a mantenere il vantaggio, portando così a casa il primo trofeo della stagione e la prima Supercoppa della sua storia . La squadra di Pochettino è stata quindi costretta a piegarsi nuovamente contro i campioni di Francia.

Lille-PSG: la cronaca dell'incontro

leggi anche

Big e talenti: i migliori giocatori della Ligue 1

Il Lille parte forte nei primi minuti: il più pericoloso è Yilmaz prima su calcio di punizione e poi con un’incursione in area su cui però è pronto Navas che interviene con ottimo tempismo e blocca l’azione. La partita poi rallenta di ritmo: Hakimi si mostra molto attivo sulla fascia destra ma il PSG non riesce mai a creare azioni pericolose. Sul finire del primo tempo arriva la svolta e il gol decisivo: da un’azione defilata sulla fascia sinistra, il pallone arriva a Burak Yilmaz che vede Xeka libero al limite dell’area e gli serve il pallone. Il portoghese stoppa e lascia partire un gran tiro che finisce in rete: niente da fare per Keylor Navas. E niente da fare neanche per il PSG che nel secondo tempo si è stabilito nella metà campo del Lille senza però trovare il gol. Il Lille è campione. La Supercoppa di Francia non è più 'vampirizzata': L’Equipe aveva titolato così questa mattina, ironizzando sul fatto che il PSG avesse vinto la coppa per le ultime otto edizioni consecutive. Da quest’anno la serie è stata interrotta: e come in campionato, il guastafeste della squadra di Pochettino è stato ancora il Lille che a una settimana dall'inizio del campionato sorride con la coppa.