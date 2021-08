Si avvicina l’esordio di Gianluigi Donnarumma con il Psg, sicuramente c’è già una prima volta per l’ex portiere del Milan. C’è anche Gigio tra i convocati di Mauricio Pochettino per l’anticipo della 3^ giornata di Ligue 1 sul campo del Brest (match in diretta alle 21.00 su Sky Sport Football). Lo aveva ipotizzato alla vigilia l’allenatore dei parigini: "Se verrà convocato è perché ha la possibilità di giocare". Chiamata ufficiale, quindi, per il portiere campione d’Europa con l’Italia, ma secondo i media francesi sarà ancora Keylor Navas a partire titolare. Probabile panchina anche per Marco Verratti, tornato a disposizione e convocato, lui come Di Maria e Marquinhos reduci dalle fatiche in Copa America ma entrambi con qualche chance in più di giocare dall'inizio. Confermatissimo Mbappé al centro dei rumors di mercato. Ritorno in campo rimandato invece per Neymar, escluso dai giocatori disponibili come Leo Messi: "Analizzeremo la situazione e decideremo presto - aveva detto Pochettino in conferenza -. Quello che porta è molto visibile, è un'energia molto positiva. La sua integrazione è molto buona e veloce, siamo soddisfatti di lui". Posticipato ancora quindi l’attesissimo debutto della Pulga con la maglia del Psg.