Il Paris Saint-Germain vince ancora e centra la settima vittoria in altrettante partite di campionato, ma quanta fatica per avere la meglio del Metz. Ci deve pensare un Achraf Hakimi in versione super a regalare i tre punti alla formazione di Pochettino. E' proprio una doppietta del marocchino a fissare il risultato sul 2-1 finale, al termine di una gara con un finale pienissimo di emozioni. A partire dal curioso episodio del minuto 83, quando Mbappè per restituire il pallone agli avversari rischia di scavalcare con un pallonetto il portiere avversario Oukidja, costringendolo a un vero e proprio miracolo. Al 91' il Metz rimane in 10 per l'espulsione del capitano Bronn e all'ultima azione, Hakimi (pescato da Neymar) segna il gol da tre punti. Vittore importanti anche per Lille, Monaco, Nantes, Rennes, Strasburgo, Lorient e Lione. Frena l'Olympique Marsiglia, 0-0 contro l'Angers e i punti che separano la seconda in classifica dal PSG capolista sono già 7.