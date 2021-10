La Ligue 1 non giocherà mai più il 5 maggio

"Mai più partite il 5 maggio": prima, in Francia, era solo uno slogan, ora è una vera e propria legge approvata in parlamento. Lo scorso giovedì, infatti, il senato francese ha votato per lo stop al calcio in quella data in onore delle vittime della Strage di Furiani. Un evento che avvenne proprio il 5 maggio del 1992, nello stadio di Bastia. I tifosi di tutta la Francia chiedono di fermare le partite in questa data da 29 anni e, dopo una lunga attesa, sono stati accontentati. In parlamento, infatti, è passata ufficialmente la legge che vieta la disputa delle partite del campionato francese di Ligue 1 e delle altre competizioni professionistiche in data 5 maggio.