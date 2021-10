PSG, Mbappé salta il Lille. E Messi è in dubbio

Il francese dà forfait per la gara di campionato e potrebbe ritornare in Champions contro il Lipsia. Problema muscolare per Messi: l'argentino si è allenato a parte ed è in dubbio

Emergenza infortuni in casa Paris Saint-Germain, si fermano in un colpo solo Mbappé e Messi. Il primo salterà sicuramente la prossima sfida di campionato, che la squadra di Pochettino giocherà contro il Lille. L'attaccante francese "è ancora in cura per la sua infezione otorinolaringoiatrica e riprenderà gli allenamenti all'inizio della prossima settimana", si legge sul sito del club. Mbappé potrebbe però rientrare per la gara di Champions League contro il Lipsia. Messi, invece, è in dubbio per la gara contro il Lille, a causa di un problema muscolare. Sull'argentino il PSG non ha diramato alcun report ufficiale, ma Pochettino in conferenza stampa ha parlato delle sue condizioni fisiche: "Messi ha avuto un fastidio muscolare e per questo ha svolto una seduta individuale. Insieme allo staff vedremo se potrà essere della partita", le parole dell'allenatore.