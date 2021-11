Supereroe sul campo con la passione per i supereroi. Neymar non l'ha mai nascosta, sfoggiando spesso "dediche" ai suoi idoli e al mondo dei fumetti. Così non può sorprendere più di tanto il nuovo look con il quale si è presentato nel ritiro del Brasile: un taglio di capelli ispirato a Batman (il suo supereroe preferito), con il simbolo dell'uomo pipistrello "disegnato" in bella mostra sui capelli ossigenati.