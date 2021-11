Verratti, nuovo infortunio: fuori tre settimane

Il centrocampista si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione al quadricipite. Un nuovo infortunio per il centrocampista azzurro, che in stagione ha collezionato soltanto otto presenze con il Psg

Nuovo problema fisico per Marco Verratti. Il centrocampista del Psg, rimasto in panchina nel match di Champions League contro il Manchester City, si è sottoposto giovedì 25 novembre a degli esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione al quadricipite. Un infortunio che costringerà il centrocampista a restare fermo per tre settimane, periodo nel quale il Psg affronterà Saint Etienne, Nizza, Lens e Monaco in campionato, oltre al match in Champions League contro il Brugge.