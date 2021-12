Cosa era successo in Paris Fc-Lione

Gli incidenti che hanno portato all'esclusione dalla competizione delle due squadre sono avvenuti nell'intervallo della partita, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa di Francia, con il risultato sull'1-1. Alcuni tifosi di Paris Fc e Lione avevano dato vita a scontri in tribuna, accendendo anche dei fumogeni. Per evitare il fumo, diverse persone si erano riversate sul terreno di gioco, impedendo di fatto la ripresa della partita e portando arbitri e delegati alla sicurezza a interrompere la gara. La Commissione disciplinare della federcalcio francese ha assegnato sconfitta a tavolino per entrambe le squadre. Il Paris FC ha ricevuto un'ammenda di 10.000 euro e dovrà giocare cinque partite a porte chiuse. Multa da 52mila euro, invece, per il Lione che dovrà risarcire anche le spese per i danni allo stadio Charlety e non avrà con sé i propri tifosi in trasferta per il resto della stagione. Il Lione è stato anche squalificato con condizionale dalla prossima edizione di Coppa di Francia. In caso di nuovi episodi simili o incidenti sugli spalti con protagonisti tifosi dell'OL, la squadra non giocherà anche la prossima edizione della manifestazione. "Condanniamo ogni forma di violenza negli stadi - è l'appello che conclude il comunicato emesso dal Lione - il club aveva manifestato la propria disponibilità ad assumersi le proprie responsabilità, senza cercare il minimo alibi per le intollerabili violenze di alcuni individui".