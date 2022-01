Bordeaux dimezzato dal Covid, passa il Brest

Il 2022 del calcio francese è iniziato con la Coppa nazionale, tante le partite giocate in questa prima domenica dell'anno. Non sono mancati i risultati a sorpresa, così come le polemiche. Il Bordeaux, infatti, è stato costretto a giocare nonostante un focolaio con ben 21 casi di positività al Covid tra rosa e giovanili. Numeri che non sono bastati al club per ottenere il rinvio della partita di Coppa, nonostante la richiesta regolarmente presentata alla Federazione. Ne ha approfittato il Brest, che ha ottenuto una vittoria che sembrava scontata considerate le condizioni: 3-0 e passaggio agli ottavi di finale. Continua a sorprendere il Bergerac che, dopo aver eliminato il Metz ai rigori, si è ripetuto contro il Creteil sempre dal dischetto dopo lo 0-0 del campo. Questa squadra che milita nella quarta serie francese ha quindi ottenuto l'accesso agli ottavi di finale. Tra le altre sorprese, l'eliminazione del Rennes (sconfitta ai rigori contro il Nancy, ultimo in Ligue 2) e del Clermont (sconfitta per 2-0 in casa del Bastia, altra squadra di Ligue 2).