Messi negativo al Covid: torna in Francia

L'attaccante argentino del Paris Saint-Germain è risultato negativo al tampone e può tornare in Francia: Pochettino spera di averlo a disposizione per la partita di campionato in programma domenica sera sul campo del Lione. Restano quattro i positivi in squadra: c'è anche Donnarumma

Lionel Messi è guarito dal Covid. Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain era risultato positivo al virus il 2 gennaio, alla vigilia della trasferta di Coppa di Francia contro il Vannes. Tre giorni dopo, ha avuto il via libera per lasciare l'Argentina, dove aveva trascorso le vacanze con la sua famiglia, e tornare così in Francia. Il ritorno della Pulce è un'ottima notizia in vista della sfida di campionato in programma domenica 9 gennaio sul campo del Lione per l'allenatore del PSG Mauricio Pochettino, che deve già fare a meno per infortunio di Neymar. Il brasiliano proseguirà il lavoro in patria fino al 9 gennaio: il suo ritorno agli allenamenti è previsto tra tre settimane.