Non c'è pace per il Bordeaux e i suoi tifosi. Dopo la retrocessione in Ligue 2 ottenuta sul campo, al termine di una stagione disastrosa conclusa all'ultimo posto, questo martedì è arrivato un verdetto ancor più inquietante: la retrocessione - d'ufficio - in National 1, la terza divisione . Questa è stata la decisione presa dalla Ligue de Football Professionnel (la Lega calcio francese) in seguito al riscontro dei gravi problemi economici che il Bordeaux ha da tempo e nonostante il passaggio di proprietà nelle mani di Gérard Lopez (ex proprietario del Lille), avvenuto poco più di un anno fa.

Il club annuncia il ricorso

leggi anche

Allegri e Campos, la foto insieme: la spiegazione

Non è comunque detta l'ultima parola. Anzi. Il Bordeaux, fa sapere RMC Sports, si aspettava questa decisione della LFP e starebbe già provvedendo sia alla presentazione di un ricorso sia a fornire documentazioni rassicuranti sul piano finanziario in vista del nuovo appuntamento in programma con l'organo di controllo delle finanze dei club professionistici francesi, la DNCG ('Direction Nationale de Control et Gestion'). Sempre secondo RMC, il Bordeaux dovrà coprire il buco di quaranta milioni di euro entro la fine di giugno, per poter sperare di prendere il via al prossimo campionato di Ligue 2. Per farlo, serviranno cessioni e anche un versamento di capitale da parte del patron.