Con la conclusione della stagione 2021/22, il CIES Football Observatory ha pubblicato le top 11 dei principali campionati europei: il criterio con cui sono stati selezionati i calciatori di ciascuna competizione è una combinazione dei risultati della squadra, posizione in campo dei giocatori e prestazioni tecniche secondo i dati InStat. In Italia sono quattro i calciatori del Milan, tre quelli dell’Inter e non mancano i nomi a sorpresa. Esclusioni eccellenti anche in Premier, Liga, Ligue1 e Bundes