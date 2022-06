Il portiere della nazionale ai canali ufficiali del club: "Stagione positiva. Nonostante l'eliminazione dalla Champions, ci siamo consolati con la vittoria in campionato. Vincere in Ligue 1 non è semplice come sembra". Sull'alternanza con Navas: "Non facile, ma siamo amici e questo ci ha portato in fondo"

In un'intervista ai canali ufficiali del PSG, il portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma è tornato a parlare della stagione appena trascorsa: "Bello vincere il mio primo campionato qui a Parigi, considerando che è anche il decimo per il club. L'eliminazione dalla Champions League non è stata facile da digerire, ma ci siamo consolati con la vittoria in Ligue 1". Vincere in Francia è spesso considerato semplice, ma Donnarumma non è d'accordo e spiega: "Da fuori si può pensare che sia semplice, ma non è così. Le squadre sono forti e giocare in certi stadi non è per niente facile". Poi il portiere della nazionale italiana si sofferma anche sui propri tifosi: "Giocare al Parco dei Principi è speciale, i nostri tifosi ci sostengono sempre. Sappiamo che si aspettavano qualcosa in più, ma anche noi".