Gli occhi del Paris Saint-Germain su Renato Sanches, da tempo primo obiettivo per il centrocampo del Milan per la prossima stagione. Il calciatore del Lille piace molto ai parigini che vogliono approfittare del ritardo (dovuto al cambio di proprietà e ad altri fattori) dei rossoneri nella chiusura dell’affare, nonostante l’operazione sia ormai impostata e in via di definizione da tempo. Al Paris Saint-Germain da pochi giorni c’è il nuovo direttore sportivo Luis Campos, lo stesso dirigente che portò Renato Sanchez al Lille nell’estate del 2019, nonostante il centrocampista portoghese venisse da un’esperienza molto negativa allo Swansea dove si era trasferito in prestito dal Bayern Monaco. Al Psg, inoltre, Sanches ritroverebbe probabilmente anche Galtier – pronto a diventare il nuovo allenatore dei parigini –, allenatore con cui ha vinto al Lille. Se il Psg deciderà di affondare realmente il colpo, allora per il Milan l’affare Renato Sanches sarebbe davvero ad alto rischio.