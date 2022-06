3/13 ©Getty

Ex allenatore (ha smesso a 40 anni), poi scout anche al fianco di Mourinho, con il quale ha lavorato al Real Madrid nel 2012, ha "regalato" milioni di plusvalenze al Monaco - club nel quale è stato dal 2013 al 2016 prima come consulente, poi come direttore tecnico - e al Lille, l'ultima società in cui ha lavorato dal 2017 fino al 2020. In passato è stato accostato anche al Milan, adesso, a 57 anni, è pronto per iniziare il lavoro a Parigi: sarà lui il successore di Leonardo. Ecco tutti i giocatori che ha scoperto in carriera