Marco Verratti festeggia già la doppia cifra con la maglia del Psg. L'azzurro, infatti, si prepara alla decima stagione con i parigini: è arrivato nel 2012 (finora: 11 gol e 60 assist in 378 gare) ed ormai è una bandiera. "Sono arrivato da un paesello abruzzese come Manoppello a una capitale come Parigi, dove sei immerso in tante culture, in un’età in cui ci si forgia il carattere. Parigi è una città fantastica e questo Paese mi ha dato molto. Anche per questo mi sento molto francese, pur restando italiano. Un giorno chiederò la nazionalità, visto che anche i miei figli sono nati qua", ha ammesso in un'intervista rilasciata a Sportweek.