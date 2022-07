Psg e Nantes per il titolo: alle 20 LIVE su Sky

Prima ufficiale da allenatore dei parigini per Christophe Galtier che avrà subito la chance di conquistare un titolo. Di fronte "les Canaries", vincitori dell'ultima Coppa di Francia, allenati dall'ex Kombouaré. La Supercoppa di Francia LIVE dalle 20 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

In Francia si assegna oggi il primo titolo della stagione. È il Trophée des Champions, la supercoppa francese, che vedrà protagoniste Paris Saint Germain (campione dell'ultima Ligue 1) e Nantes (vincitore dell'ultima Coppa di Francia) allo stadio Bloomfield di Tel Aviv, in Israele. Un match che segnerà il debutto sulla panchina dei parigini di Christophe Galtier che andrà a caccia della sua prima Supercoppa di Francia, già vinta 10 volte dal Psg. Non ci sarà Mbappé, assente per squalifica; spazio dal 1', invece, per Donnarumma e Verratti. Tre supercoppe di Francia in bacheca, invece, per il Nantes: l'ultima, però, risale al 2001. Sarà una sfida al passato per il tecnico dei canarini, Antoine Kombouaré, che è stato giocatore (1990-1995) e allenatore (2009-2011) del Paris Saint Germain.