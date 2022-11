Festa al mito. Durante l’intervallo di Lione-Nizza, Karim Benzema ha fatto il proprio ingresso in campo con il Pallone d’Oro appena conquistato. L’attaccante del Real Madrid ha voluto condividere con la sua città e nello stadio della sua ex squadra (nato a Lione, cresciuto nelle giovanili, in prima squadra dal 2004 al 2009, prima del passaggio in Spagna) il grande riconoscimento. Applausi, fuochi d’artificio e grande entusiasmo dei tifosi per il proprio indimenticato idolo. GUARDA IL VIDEO