Il presidente del Psg parla a Sky News UK e lancia una frecciata ai club capofila del progetto Superlega: "Chiedo a questi club cosa vogliono. Se a me non piace una cosa, non la faccio". Sul mercato, invece, strizza l'occhio a Bellingham: "È un giocatore straordinario. Tutti lo vogliono, non ho intenzione di nasconderlo"

Mentre la Juventus fa i conti con la giustizia, dal Qatar arriva una frecciata nei confronti dei bianconeri, del Barcellona e del Real Madrid, i tre club capofila del progetto Superlega. A lanciarla è il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, ai microfoni di Sky News UK: "Io chiedo semplicemente a questi tre club - "cosa volete?" - spiega - Non vi piace la Champions League come è ora? Non giocatela, fate solo i campionati. Se a me non piace una cosa, non la faccio. È semplice".