Il Mondiale sta mettendo in vetrina molti giocatori pronti a diventare interessanti occasioni di mercato. Tra chi si sta rilanciando dopo un periodo difficile e chi per la prima volta si sta facendo conoscere al grande pubblico, sono diverse le carriere che potrebbero essere rilanciate o diventare protagoniste di un salto di qualità. A un mese esatto dall'apertura della finestra di gennaio, ecco 14 consigli per gli acquisti