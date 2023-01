Avanti insieme. È questa l'idea del Paris Saint Germain su Leo Messi, in scadenza di contratto a giugno. In attesa di rivedere l'argentino in campo dopo il Mondiale, le parti stanno dialogando per il rinnovo, come confermato dall'allenatore del Psg, Christophe Galtier: "So che ci sono delle discussioni in tema tra la dirigenza sportiva e Messi - ha spiegato in conferenza stampa - ma non so che a punto sia". Il Psg punta soprattutto sul feeling che si è creato tra il club e il giocatore: "Leo mi sembra felice a Parigi - ha aggiunto Galtier - ma la decisione spetterà a lui in relazione al progetto. Il club vuole davvero prolungare".