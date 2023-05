Sospeso per due settimane dal club per un viaggio non concordato in Arabia Saudita, Leo ha commentato l'accaduto attraverso una Instagram Story: "Pensavo avremmo avuto un giorno libero dopo la partita come sempre. Chiedo scusa ai miei compagni, aspetto di sapere cosa vorrà fare la società con me"

"Pensavo che avremmo avuto un giorno libero dopo la partita come sempre. Avevo organizzato questo viaggio e non potevo cancellarlo, lo avevo già spostato". Chi parla è Lionel Messi, sospeso per due settimane dal Psg a causa di un viaggio in Arabia Saudita non concordato con la società. Una decisione che ha fatto il giro del mondo e che, inevitabilmente, ha spostato l'attenzione sul futuro della Pulga. In scadenza di contratto al 30 giugno e destinato a terminare la sua avventura in Francia, Leo ha diverse possibilità sul mercato dall'Al Hilal all'Inter Miami fino al romantico (ma difficile) ritorno al Barcellona. Ma tornando al presente, Messi è tornato a parlare attraverso una Instagram Story nella quale si è scusato col Psg: "Chiedo scusa ai miei compagni e aspetto solamente di sapere cosa voglia fare il club con me".