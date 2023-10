Incidenti prima di Marsiglia-Lione: 9 arresti

Gli incidenti che hanno portato alla cancellazione della partita Marsiglia-Lione sono "inaccettabili". Lo afferma il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin aggiungendo che i disordini in cui è rimasto ferito l'allenatore italiano Fabio Grosso hanno dato luogo a "nove arresti". Darmanin ha aggiunto che "500 agenti di polizia sono stati mobilitati" per garantire la sicurezza in questa partita e che non c'è stato "nessun fallimento" da parte della polizia. "Spetta al club - ha concluso - gestire i suoi tifosi".