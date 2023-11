"Non abbiamo potuto giocare per la decisione sconsiderata di alcune persone che non ritengo essere tifosi dell'OM. Quanto successo è una sconfitta per tutto il calcio, spiace che tutta Marsiglia sia entrata in questa dinamica". Lo ha detto l'allenatore del club francese, Gennaro Gattuso, commentando l'assalto al pullman del Lione e il ferimento di Grosso: "Ho sentito Fabio un'ora e mezza dopo, diciamo che gli è andata bene..."

IL MESSAGGIO SOCIAL DI GROSSO - RECUPERO IL 6 DICEMBRE