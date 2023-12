Sui profili social della Ligue 1, pubblicato un breve video in cui l'attaccante del Gabon, colto dalle telecamere mentre è seduto in panchina, fa l'imitazione del suo allenatore all'Olympique Marsiglia. Un Pierre-Emerick Aubameyang -autore di una doppietta al Lorient e sostituito al 72'- in versione 'Ringhio', che digrigna i denti facendo il verso a Gennaro Gattuso, anche lui nel video e piuttosto testo durante una partita, per poi scoppiare inevitabilmente a ridere