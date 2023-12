L’ex Psg Galtier assolto dalle accuse di razzismo

L’allenatore, ora impegnato in Qatar, è stato prosciolto dopo essere stato accusato di bullismo e discriminazione ai tempi in cui guidava il Nizza, prima della sua esperienza al Psg terminata poi questa estate. L'accusa aveva chiesto una pena detentiva sospesa di un anno

L'ex allenatore del Paris Saint-Germain , Christophe Galtier , è stato assolto dalle accuse di razzismo . La procura di Nizza ha dichiarato che il 57enne è stato prosciolto. Era stato accusato di atti di bullismo e discriminazione durante la sua permanenza nel suo periodo alla guida del Nizza. Secondo quanto riportato dai media, l'accusa aveva chiesto una pena detentiva sospesa per un anno. Le accuse contro Galtier sono state rese pubbliche da un'e-mail trapelata nell'agosto 2021. L'allora direttore sportivo del Nizza Julien Fournier aveva accusato l'allenatore di dire che c'erano troppi giocatori neri e musulmani in rosa . Galtier ha affermato durante il processo che le dichiarazioni a lui attribuite erano false, distorte o male interpretate. Il Psg si è separato da Galtier a luglio, dopo aver vinto il campionato francese. A ottobre l'allenatore si è poi trasferito all' Al-Duhai l in Qatar .

Accuse a Galtier: le tappe della vicenda

Lo scorso aprile Galtier si è ritrovato al centro di uno scandalo nato da uno scoop di Radio Monte Carlo: un giornalista indipendente aveva rivelato il contenuto di una mail interna con la quale l'ex direttore tecnico del Nizza accusava Galtier di razzismo. I fatti risalgono al 2021, periodo in cui Galtier allenava il Nizza. "Mi ha detto che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra -si legge nella mail del direttore tecnico- Mi ha detto che era andato al ristorante e che tanti gli avevano fatto notare che il Nizza è una squadra di n****". Il dt transalpino Julien Fournier, con una breve esperienza anche in Italia con il Parma, non ha mai smentito il contenuto; mentre Galtier ha negato di aver espresso quei giudizi. I tifosi del Paris Saint Germain immediatamente chiesero l'allontanamento di Galtier "qualora i fatti fossero stati verificati". Il tecnico divenne bersaglio di migliaia di insulti sui social e, insieme ai suoi familiari, sembrerebbe finito addirittura sotto scorta. La questione sembrava essersi smontata, poi l'inchiesta di Nizza. E infine l'assoluzione dalle accuse.