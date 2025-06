Il club francese è stato retrocesso in Ligue 2 a causa della situazione finanziaria della società. La squadra allenata da Paulo Fonseca (che non è l'unico ex Serie A al momento al Lione) potrà comunque presentare ricorso

Il Lione è ufficialmente in Ligue 2 . Nella giornata di martedì 24 giugno la DNG (Direzione nazionale di controllo e gestione) ha annunciato la retrocessione del club francese a causa della situazione finanziaria della società (con debiti da oltre 500 milioni di euro). La decisione era un po' nell'aria: già lo scorso 15 novembre, infatti, la DNCG aveva stabilito il blocco del mercato e l'obbligo di ridurre il monte ingaggi da parte del club francese . Nonostante questo avviso, però, la situazione non è cambiata. Il Lione potrà comunque presentare ricorso.

Gli ex Serie A che giocano al Lione

Nella squadra francese, che nel corso di questa stagione ha chiuso al sesto posto in classifica a quota 57 punti, non mancano diversi giocatori (e non solo) che sono stati protagonisti in Italia gli anni scorsi. In primis l'allenatore, Paulo Fonseca. Tra gli altri ex della Serie A troviamo anche Ainsley Maitland-Niles, Nemanja Matic e Jordan Veretout.