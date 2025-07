Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Olympique Lione ha annunciato la vittoria in appello che gli permetterà di giocare ancora in Ligue 1 ed evitare la retrocessione in Ligue 2 in seguito alla sentenza dopo i problemi economici e finanziari. Il club francese giocherà anche la prossima Europa League

CALCIOMERCATO: TUTTE LE NEWS DI OGGI