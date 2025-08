Dal tennis e i motori al... calcio. Un passaggio che hanno deciso di compiere tre grandi personalità di questi sport, come Novak Djokovic, Felipe Massa e Kevin Magnussen. I tre, attraverso la società brasiliana di investimenti sportivi "Outfield" hanno deciso, infatti, di investire e rientrare tra i partner finanziari del Le Mans , club la cui proprietà è da dieci anni in mano a Thierry Gomez e che quest'anno festeggia il ritorno in Ligue 2, la serie cadetta francese. È stato lo stesso club a comunicarlo ufficialmente, annunciando anche l a presenza tra i partner di Georgios Frangulis , fondatore e CEO greco-brasiliano di OakBerry nonché compagno della n. 1 del mondo sul circuito WTA di tennis, Aryna Sabalenka.

Cos'è la società "OutField"

OutField si è affermata a livello internazionale come società di private equity specializzata nel settore sportivo ed è diventata la prima società di gestione fondi in Brasile con una divisione dedicata allo sport, come dimostra l'investimento nel club brasiliano del Coritiba. Georgios Frangulis, inoltre, contribuirà in particolare allo sviluppo del marchio Le Mans FC. "Penso che tutti conoscano la mia passione per il calcio, che mi ha portato a compiere questo passo oggi - ha detto l'ex ferrarista Felipe Massa -. Il Le Mans FC ha un forte legame con gli sport motoristici e quando il mio caro amico e socio di Oakberry, Georgios Frangulis, mi ha presentato il progetto, ho voluto farne parte, soprattutto insieme a persone che stimo profondamente, come Djokovic e Magnussen".