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il protagonista

56 anni per raggiungere (quasi) la perfezione

Riccardo Gentile
©Getty

Luis Enrique compie oggi 56 anni, pochi giorni dopo aver raggiunto la terza finale di Champions League della sua carriera, la seconda consecutiva. Grazie al suo lavoro, e ad alcune scelte forti, lo spagnolo oggi ha trasformato il Paris Saint-Germain in una squadra (quasi) priva di difetti

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