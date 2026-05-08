56 anni per raggiungere (quasi) la perfezione

Luis Enrique compie oggi 56 anni, pochi giorni dopo aver raggiunto la terza finale di Champions League della sua carriera, la seconda consecutiva. Grazie al suo lavoro, e ad alcune scelte forti, lo spagnolo oggi ha trasformato il Paris Saint-Germain in una squadra (quasi) priva di difetti
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