Dopo un inizio di stagione da due gol nelle prime dieci gare ufficiali con il Lione, Lois Openda è costretto a fermarsi. L'attaccante belga, infatti, è dovuto uscire al 60' della sfida di campionato tra OL e Lens per un infortunio alla gamba destra. Il problema è apparso serio fin da subito, dato che il 26enne è stato accompagnato fuori dal campo da due membri dello staff medico della sua squadra, senza riuscire ad appoggiare il piede. Dopo gli esami strumentali, è arrivata la diagnosi: frattura al perone e stop forzato almeno fino alla prossima sosta per le nazionali, in programma dal 9 al 17 novembre. Il Lione ha accolto e commentato la notizia con un duro comunicato, in cui il club attacca la direzione arbitrale di Jeremy Stinat: "Questo infortunio arriva al termine di una partita durante la quale Openda ha subito ripetuti falli fin dai primi minuti, a fronte di una sola sanzione disciplinare. L'Olympique Lyonnais condanna il trattamento subito dal suo attaccante e ritiene che non abbia ricevuto la tutela necessaria fino allo scontro che ora lo terrà fuori dal campo. Più in generale, l'OL ribadisce che la tutela dell'integrità fisica dei giocatori deve rimanere una priorità assoluta e che gli arbitri ne sono i principali garanti".