Pallone d'Oro, la classifica LIVE: Lautaro Martinez 22°

L’impatto dell’esterno colombiano con il Bayern Monaco nella stagione 2025/26 è stato devastante per continuità e numeri offensivi. Abbondantemente in doppia cifra sia nei gol (26) sia negli assist (23), si è imposto come uno degli esterni più produttivi d’Europa, formando con Kane e Olise un tridente straordinario che ha contribuito alle 122 reti del Bayern in Bundesliga. Ha conquistato campionato e Coppa di Germania, e si è spinto fino alle semifinali di Champions League, dove è stato fermato dal Psg. Ai Mondiali 2026 ha guidato la Colombia fino agli ottavi di finale, uscendo soltanto ai rigori contro la Svizzera.