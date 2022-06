1/28 ©Getty

LA PRESIDENZA AULAS - È il giugno 1987, l'alba di una nuova era. E lo sarà. Perché il suo Lione, acquisito quando era ancora nella B francese, riscriverà la storia. Nome completo Jean-Michel Aulas, uomo d'affari rodanese. Il sogno è portare ai vertici del calcio francese un club che non aveva mai vinto un campionato. L'ex nemico della nazionale azzurra Raymond Domenech è la sua prima scelta in panchina nel 1988: promozione, poi ottavo posto in Ligue 1 e, poco dopo, prima qualificazione in Europa nella vecchia Coppa Uefa.