Un gol di Mbappé in extremis su assist di Messi permette al Paris Saint-Germain di battere in trasferta il Brest e di rialzare la testa dopo l'eliminazione in Champions League. Parigini avanti con Soler, poi nel finale di primo tempo il pareggio dei padroni di casa con Honorat. Al 90' imbucata di Messi per Mbappé, il francese salta il portiere e regala il successo al Psg che così continua la sua corsa in testa alla classifica di Ligue 1: con una gara in più, ora sono 11 i punti di vantaggio sul Marsiglia