 Nations League 2026, risultati e gol delle partite di oggi in diretta live | Sky Sport
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Nations League, i risultati LIVE di oggi

4^ GIORNATA fotogallery
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Oltre a Croazia-Spagna (diretta su Sky Sport Uno), nel gruppo 3 della Lega A si gioca anche Inghilterra-Cechia (diretta su Sky Sport Arena). In contemporanea altri sette match tutti da seguire su Sky Sport Calcio con Diretta Gol: Scozia-Slovenia, Svizzera-Macedonia del Nord, Albania-San Marino, Bielorussia-Finlandia, Moldavia-Slovacchia, Estonia-Islanda e Lussemburgo-Bulgaria. Il Kazakistan rimonta le Far Oer: da 0-2 a 2-2 in 7’

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