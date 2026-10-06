Nations League, i risultati LIVE di oggi
Oltre a Croazia-Spagna (diretta su Sky Sport Uno), nel gruppo 3 della Lega A si gioca anche Inghilterra-Cechia (diretta su Sky Sport Arena). In contemporanea altri sette match tutti da seguire su Sky Sport Calcio con Diretta Gol: Scozia-Slovenia, Svizzera-Macedonia del Nord, Albania-San Marino, Bielorussia-Finlandia, Moldavia-Slovacchia, Estonia-Islanda e Lussemburgo-Bulgaria. Il Kazakistan rimonta le Far Oer: da 0-2 a 2-2 in 7’
- CROAZIA-SPAGNA 1-0 LIVE
17' Perisic
- Diretta su Sky Sport Uno
- INGHILTERRA-CECHIA 2-0 LIVE
27' aut. Coufal, 40' Kane
- diretta su Sky Sport Arena
- SCOZIA-SLOVENIA 1-0 LIVE
31' Christie
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- SVIZZERA-MACEDONIA DEL NORD 1-0 LIVE
43' Rieder
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- ALBANIA-SAN MARINO 1-0 LIVE
11' Asllani
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- BIELORUSSIA-FINLANDIA 1-0 LIVE
1' Shumanski
Note: Hradecky (B) para un rigore a Volkov (B) al 15'
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- MOLDAVIA-SLOVACCHIA 0-2 LIVE
8' Strelec, 44' Suslov
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- KAZAKISTAN-FAR OER 2-2 (giocata alle 16)
22' Knudsen (F), 63' Turi (F), 69' Maliy (K), 76' Alip (K)
- ESTONIA-ISLANDA 0-0 LIVE
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- LUSSEMBURGO-BULGARIA 0-2 LIVE
19' Balov, 34' Iliev
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio