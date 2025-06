Di sicuro, è una questione che va risolta in fretta. La stagione dell'Inter non è ancora finita: tra meno di 10 giorni la squadra dovrà partire alla volta degli Stati Uniti per giocare la prima edizione del Mondiale per Club. Per questo la situazione con Inzaghi non può procrastinarsi a lungo. In caso di separazione, ci sarebbero pochissimi giorni per scegliere un altro allenatore, trovare l'accordo ed eventualmente trattare con un altro club per liberarlo