Introduzione

Il Boca Juniors ha svelato le nuove maglie per la stagione 2025/26, che celebrano il 120° anniversario della fondazione del club e la partecipazione al Mondiale per Club. Tra i volti utilizzati dal club per svelare le nuove maglie, c'è anche quello di Benjamin Kohan: un nome che molto probabilmente non vi dirà nulla, ma un anno e mezzo fa un suo video fece il giro del mondo in occasione della finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense

