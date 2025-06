Nessuno dei ventinove giocatori nella rosa allenata dallo spagnolo Albert Riera conta una presenza in Champions o Europa League, e nemmeno in uno dei campionati top tra Italia, Inghilterra, Spagna, Germania o Francia; ma dall'elenco dei calciatori spunta un preliminare di Conference League. L'esperto del gruppo porta il nome di Ryan De Vries. Attaccante che vanta, appunto, un preliminare di Conference con gli irlandesi dello Sligo Rovers. È tornato ad Auckland dal gennaio del 2022 e con la maglia degli underdog del Mondiale per Club conta 89 gol e 44 assist in 200 partite. In fondo, sognare non costa nulla…