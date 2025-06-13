I convocati della Juventus al Mondiale per Club

La Juventus ha diramato, con un comunicato ufficiale, la lista dei convocati per il Mondiale per Club. Sono 28 gli uomini chiamati da Igor Tudor: tornano Bremer e Milik, out gli infortunati Perin e Cabal
1/28
PORTIERI
- MICHELE DI GREGORIO
2/28
- CARLO PINSOGLIO
3/28
- GIOVANNI DAFFARA
4/28
- GIOVANNI GAROFANI
5/28
DIFENSORI
- ALBERTO COSTA
6/28
- BREMER
7/28
- FEDERICO GATTI
8/28
- LLOYD KELLY
9/28
- PIERRE KALULU
10/28
- DANIELE RUGANI
11/28
- ANDREA CAMBIASO
12/28
- NICOLÒ SAVONA
13/28
- JONAS ROUHI
14/28
CENTROCAMPISTI
- MANUEL LOCATELLI
15/28
- KHEPHREN THURAM
16/28
- DOUGLAS LUIZ
17/28
- WESTON MCKENNIE
18/28
- TEUN KOOPMEINERS
19/28
ATTACCANTI
- TIMOTHY WEAH
20/28
- SAMUEL MBANGULA
21/28
- FILIP KOSTIC
22/28
- VASILIJE ADZIC
23/28
- FRANCISCO CONCEICAO
24/28
- NICO GONZALEZ
25/28
- KENAN YILDIZ
26/28
- DUSAN VLAHOVIC
27/28
- RANDAL KOLO MUANI
28/28
- ARKADIUSZ MILIK