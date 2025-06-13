I convocati della Juventus al Mondiale per Club

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Mondiale per Club, i giocatori convocati dalla Juventus

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La Juventus ha diramato, con un comunicato ufficiale, la lista dei convocati per il Mondiale per Club. Sono 28 gli uomini chiamati da Igor Tudor: tornano Bremer e Milik, out gli infortunati Perin e Cabal

MONDIALE PER CLUB, IL TABELLONE

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