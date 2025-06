Maresca parte bene, Chelsea-Los Angeles Fc 2-0

CHELSEA-LOS ANGELES FC 2-0

34' Neto, 80' Fernandez

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James (46' Gusto), Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo (84' Essugo), Lavia (46' Fernandez); Neto, Palmer (84' Nkunku), Madueke (64' George); Jackson (64' Delap). All. Maresca

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Jesus (81' Amaya), Delgado (87' Yeboah), Tillman (87' Marlon); Ordaz (38' Martinez), Ebobisse (46' Giroud), Bouanga. All. Cherundolo

Ammoniti: Adarabioyo, James, Cucurella, Palencia

Non conosce soluzione di continuità il momento positivo del Chelsea che riparte da dove aveva finito: con la conquista di un posto in Champions League per la prossima stagione e con il successo in Conference League. La squadra di Maresca parte bene nel gruppo D liquidando, non senza qualche problemino, il Los Angeles Fc. Il neo acquisto Delap parte dalla panchina ma i Blues partono bene e provano a dare ritmo alla gara. Maresca rinuncia inizialmente anche a Fernandez ma gli inglesi trovano a rete del vantaggio grazie a una conclusione di Neto dall'interno dell'area di rigore. I Blues controllano fino alla fine del primo tempo il risultato senza crrere rischi.

Nella ripresa, Cherundolo prova a schierare i suoi con un atteggiamento più offensivo e inserisce anche Giroud per dare più peso offensivo e in effetti il Los Angeles Fc ci prova e attacca. Tuttavia, la difesa del Chelsea regge e il centrocampo, con l'ingresso di Enzo Fernandez assume ancora più qualità. Al 64' l'esordio in Blues del neo acquista Delap che all'80' si presenta con uno splendido assist per Enzo Fernandez che controlla e da pochi passi batte Lloris. Il Chelsea vince e fa suoi il primo passo vesro gli ottavi di finale