L'esterno olandese non ci sarà nella prima nerazzurra al Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey nella notte italiana tra 17 e 18 giugno (alle 3). Lautaro-Thuram in attacco, con Taremi ancora bloccato in Iran. Per sostituire Dumfries, Chivu ha a disposizione Darmian oppure il nuovo arrivo Luis Henrique. Lavoro a parte per Calhanoglu, Bisseck e Pio Esposito

