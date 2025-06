Boca Juniors-Benfica, Belotti espulso all'esordio

Nonostante il pareggio in rimonta per 2-2 del suo Benfica contro il Boca Juniors, l'esordio di Andrea Belotti al Mondiale per Club è stato da dimenticare. Al 72', infatti, l'ex attaccante del Torino è stato espulso a seguito di un brutto intervento di gioco

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE