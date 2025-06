Le parole dell'allenatore nerazzurro prima della partita d'esordio Mondiale per Club contro il Monterrey: "Abbiamo lavorato bene, nonostante qualche acciacco. Vedremo di sicuro i nuovi all'opera. Pronti anche Lautaro e Thuram. Il modulo? Quello che conta sono i principi di gioco, ma cercheremo di aggiungere qualcosa". Sulle insidie del debutto: "Non bisogna pensare al passato, dobbiamo essere la migliore versione di noi stessi" LAUTARO: "VOLTIAMO PAGINA DOPO LA FINALE DI CHAMPIONS"

"Abbiamo lavorato bene, anche se c’è qualche problema con qualche acciacco. Ma di sicuro vedrete all'opera i nuovi arrivati, a partire da Sucic. Luis Henrique è invece un po' indietro di condizione, perché lui le vacanze le ha fatte". Così Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, nella conferenza che anticipa l'esordio dei nerazzurri al Mondiale per Club contro il Monterrey (domani alle 3 ora italiana).

Chivu sul modulo: "Cercheremo di aggiungere qualcosina in più" "In Italia siamo troppo legati a sistemi e i moduli. Quello che conta sono i principi di gioco che sono più importanti. Ovvio che negli ultimi anni l'Inter ha usufruito di questo sistema di gioco (3-5-2, ndr) e questo modo di occupare il campo però, con la cosa più importante ovvero quella di avere principi che hanno permesso di ottenere risultati importanti. Ci vuole tanta fluidità, mobilità, asimmetria, perché nel calcio di oggi non bisogna mai dare punti di riferimento. Noi cercheremo di aggiungere qualcosina in più, è ovvio che non è semplice. Prima di una preparazione della partita ovvio che c'è bisogno di tempo, però qualcosina probabilmente si vedrà già da domani".

Sulle insidie del debutto: "Non bisogna pensare al passato" "Non bisogna pensare al passato, non lo possiamo cambiare. Occorre pensare che questo è il finale della stagione 2024/2025, che è una competizione che bisogna onorare per una squadra come l'Inter. Dobbiamo essere la miglior versione di quello che è questo gruppo. Non bisogna pensare e cercare scuse e alibi per quanto riguarda la condizione fisica, così come per quanto riguarda la condizione mentale. Siamo pronti e abbiamo cercato di creare serenità mentale e fisica".