Le probabili formazioni di Monterrey-Inter

Cristian Chivu pronto all'esordio sulla panchina dell'Inter nella sfida contro il Monterrey al Mondiale per Club (ore 3 italiane notte martedì/mercoledì). Sebastiano Esposito in attacco in coppia con Lautaro Martinez. A centrocampo Dumfries ko: Darmian titolare a destra. Asllani in mezzo al posto di Calhanoglu. Nella squadra messicana c'è Sergio Ramos e l'ex Serie A Ocampos

CLASSIFICHE - CALENDARIO