Il Divin Codino è andato a salutare l'argentino negli spogliatoi al termine della prima gara dell'Inter Miami al Mondiale per Club contro l'Al Ahly. Non è tardato ad arrivare il ringraziamento social dell'ex Barcellona

Da 10 a 10, sempre con un Mondiale negli Stati Uniti di mezzo. Roberto Baggio ha fatto visita a Lionel Messi al debutto dell'argentino alla competizione per club con il suo Inter Miami contro l'Al Ahly. Il Divin Codino, inoltre, gli ha portato in regalo la sua maglia indossata a Usa '94. "Che visita meravigliosa! Grazie, Roberto, per questo regalo speciale e significativo e per la splendida conversazione che abbiamo condiviso. Sei una stella e una leggenda storica del calcio. Sarà sempre un piacere darti il ​​benvenuto ogni volta che vorrai venire a trovarci!", ha scritto Messi sul proprio profilo Instagram ringraziando Baggio per il gesto.