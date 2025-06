Prosegue il Mondiale per Club con altre quattro partite in programma mercoledì 18 giugno. Alle ore 24 italiane Ulsan HD-Mamelodi Sundowns FC, alle 3 il Monterrey sfiderà l'Inter, alle 18 sarà il turno di Manchester City-Wydad mentre alle 21 si chiude con Real Madrid-Al Hilal

Dopo le emozioni delle partite del martedì, il Mondiale per Club continua. Mercoledì 18 giugno, infatti, saranno ben otto le squadre a scendere in campo. A mezzanotte a scendere in campo saranno i coreani dell'Ulsan contro i sudafricani del Mamelodi Sundowns. Alle 3 sarà il turno della prima italiana, l'Inter, impegnata contro il Monterrey al Rose Bowl Stadium di Los Angeles. Alle 18:00 il Manchester City affronterà i marocchini dello Wydad e a chiudere alle 21 sarà il Real Madrid, che si prepara a sfidare l'Al Hilal di SImone Inzaghi.